Amazon купить кіностудію MGM за 8,45 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Корпорація Amazon і кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer офіційно уклали угоду з купівлі кіностудії MGM за 8,45 млрд доларів. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби Amazon, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що після успішних переговорів між сторонами, Amazon купить кінокомпанію за 8,45 млрд доларів, що стане другим за величиною придбанням корпорації після Whole Foods в 2017 році, яку компанія купила за 13,7 млрд доларів.
Згідно із заявою, в компанії посприяють збереженню каталогу фільмів MGM, при цьому надавши споживачам більш простий доступ до вже існуючих картин.
Кіностудії MGM належать права на фільми про Джеймса Бонда, а також такі кінофраншизи, як "Робокоп", "Рожева пантера" і "Роккі".
Серед кінопроектів, які знаходяться в роботі у MGM на даний момент - "Будинок Гуччі" Рідлі Скотта, картина Пола Томаса Андерсона під назвою "Soggy Bottom", а також екранізація роману Project Hail Mary від автора "Марсіанина".
Що було раніше
Раніше джерела Variety заявляли, що керівництво Metro-Goldwyn-Meyer вже кілька місяців шукало потенційних покупців.
Одним з претендентів на придбання називали компанію Amazon, яка вела переговори з кінокомпанією, і попередньо оговорювала ціну в 9 млрд доларів.
Тоді ЗМІ повідомляли, що представники обох компаній відмовилися прокоментувати інформацію.