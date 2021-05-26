Amazon купить кіностудію MGM за 8,45 мільярда доларів

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Повідомляється, що після успішних переговорів між сторонами, Amazon купить кінокомпанію за 8,45 млрд доларів, що стане другим за величиною придбанням корпорації після Whole Foods в 2017 році, яку компанія купила за 13,7 млрд доларів.

Згідно із заявою, в компанії посприяють збереженню каталогу фільмів MGM, при цьому надавши споживачам більш простий доступ до вже існуючих картин.

Кіностудії MGM належать права на фільми про Джеймса Бонда, а також такі кінофраншизи, як "Робокоп", "Рожева пантера" і "Роккі".

Серед кінопроектів, які знаходяться в роботі у MGM на даний момент - "Будинок Гуччі" Рідлі Скотта, картина Пола Томаса Андерсона під назвою "Soggy Bottom", а також екранізація роману Project Hail Mary від автора "Марсіанина".

Що було раніше

Раніше джерела Variety заявляли, що керівництво Metro-Goldwyn-Meyer вже кілька місяців шукало потенційних покупців.

Одним з претендентів на придбання називали компанію Amazon, яка вела переговори з кінокомпанією, і попередньо оговорювала ціну в 9 млрд доларів.

Тоді ЗМІ повідомляли, що представники обох компаній відмовилися прокоментувати інформацію.



