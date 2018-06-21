Алжир отключает интернет на время экзаменов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Отключение интернета в Алжире будут продолжаться на время выпускных экзаменов в течение 20-25 июня. Интернет, как мобильный, так и стационарный, будет отключаться на час после начала каждого экзамена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
К такому шагу власти прибегли после скандала в 2016 году, когда вопросы к экзаменам попали в интернет до и во время экзаменов.
В прошлом году власти попросили провайдеров добровольно отключить доступ к соцсетям, чтобы предотвратить мошенничество, но это не сработало.
Министр образования Нуриа Бенгабрит рассказала газете Annahar, что в этом году Facebook заблокируют по всей стране на время всего периода испытаний.
Госпожа Бенгабрит отметила, что, хотя власть чувствует себя не очень "комфортно" из-за этого решения, но не может "пассивно стоять перед возможной утечкой" вопросов к экзамену.
Кроме того во всех 2000 помещениях, где будут проходить экзамены, будет запрещено пользоваться любыми устройствами с доступом к Интернету. Это решение распространяется как на школьников, так и на работников учебных заведений. На входах в эти помещения установят металлические детекторы.
В типографиях, где изготавливают брошюры с вопросами экзамена, установят камеры наблюдения и устройства создания препятствий для мобильных телефонов.
Всего более 700 000 алжирских школьников сдают выпускные экзамены этого и на следующей неделе.
Как сообщал УНН, участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования еще по четырем предметам.