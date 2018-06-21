Алжир відключає інтернет на час іспитів

КИЇВ. 21 червня. УНН. Відключення інтернету в Алжирі будуть продовжуватися на час випускних іспитів протягом 20-25 червня. Інтернет, як мобільний, так і стаціонарний, буде відключатися на годину після початку кожного іспиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.