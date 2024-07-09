Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт

Ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идеи главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что в Украине катастрофическая ситуация с расходами на финансирование для безопасности и обороны. По его словам, сейчас огромная дыра в бюджете на сотни миллиардов. Гетманцев добавил, детенизации для пополнения бюджета страны недостаточно, а печатать гривну и таким образом ее девальвировать власть не планирует. По его словам, нет других решений для финансирования Сил обороны, кроме налогов.

Есть альтернатива (повышению налогов - ред.) - ликвидировать налоговую и таможню. Это даст Украине сразу полтриллиона гривен. Это то, что там куда-то исчезает. Напомню, что добросовестные уплаты налогов в Украине - 98%, то есть 98% предпринимателей абсолютно спокойно платят налоги во время войны, никаких нареканий и проблем - считает Гаврилечко.

По его словам альтернатива повышению налогов в военное время - это ликвидация таможни и налоговой и перевод экономики на военные рельсы. "Это как раз не то что альтернатива, а то что у нас предусмотрено действующим законодательством, в частности законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятом в далеком 1996 году. А те кто говорят о налогах - они или не знают или забывают, что с древних и средневековых времен возможности регулирования у государства в отношении экономики фантастически увеличились. И если еще 100 лет назад налогообложение было единственным механизмом регуляции, то сейчас их гораздо больше", - отметил Гаврилечко.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Президент. Глава государства также имеет право ветировать документ.

По мнению экспертов, этот законопроект имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали также, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный .

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.