Альтернатива катастрофическая: в ОП предостерегают от прекращения военной поддержки Украины

В случае прекращения военной поддержки Украины, Запад получит альтернативный вариант развития событий - "замороженный конфликт" в центре Европы с сохранением агрессивного режима РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По его словам, решение партнеров об отмене военной поддержки Украины нужно рассматривать вместе с альтернативным вариантом, который является катастрофическим.

Любая дискуссия о необходимости продолжения военной помощи Украине должна неизменно базироваться на единственной (катастрофической) альтернативе - "замороженном конфликте". И это "замороженное" состояние происходит не в каком-то абстрактном царстве "политической целесообразности", а на фоне масштабной резни мирного населения, большой войны, огромного количества однозначных военных преступлений и преступлений против человечества, показательных и шокирующих. геноцидных практик россиян на оккупированных территориях и постоянного безумного желания Российской Федерации уничтожить агентуру Украины - предупредил Подоляк

Советник руководителя ОП подчеркнул, что реальная альтернатива "военной помощи Украине" намного темнее и зловеще любых дискуссий.

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Речь идет о сохранении тотально агрессивного и образцового фашистского режима Российской Федерации, который полностью превратил свой внутренний рынок в трудовой милитаристский лагерь для достижения одной единственной цели: накопления ресурсов и возможностей для последующих военных вторжений и уничтожения современного глобального" консенсуса на основе договора - предупредил Михаил Подоляк.

Дополнение

Недавно Государственный департамент США призвал Конгресс как можно быстрее предоставить финансирование Украине, поскольку 97% ранее выделенной помощи уже использовано.

Кроме того, в Белом доме заявили, что США могут прекратить поставки оружия Украине. Без действий американского Конгресса, к концу года у США закончатся ресурсы, чтобы предоставлять больше оружия и оборудования Киеву.

Напомним

Финляндия планирует принять решение о производстве артиллерийских снарядов для Украины до Рождества, с целью поддержать оборону Украины.

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