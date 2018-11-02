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Алкоголь способен "манипулировать" памятью – ученые

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Употребление спиртного помогает избавиться от плохих воспоминаний. К такому выводу пришли нейробиологи Брауновского университета США, передает УНН со ссылкой на bobrtimes.com.

Эксперимент проводился на плодовых мушках. В ходе исследования ученые обучали животных находить алкоголь, а затем "отключали" различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.

Оказалось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей.

"Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор – белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D-2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание – приятным или нет", - пишет издание.

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В итоге, исследователи выяснили, что алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний.

"По подсчетам исследователей, около трех бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки", - пишет издание.

Исследователи пока не берутся с точностью сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний. Однако полагают, что алкоголь делает их более приятными. Предварительно ученые сделали вывод, что такое действие алкоголя помогает предотвратить депрессию.

Напомним, ученые из Политехнического университета Виргинии (США) обнаружили, что красное вино замедляет старение мозга. 

Также напомним, украинское вино “Коктебель” получило признание на мировом рынке.

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