Алкоголь здатний "маніпулювати" пам'яттю - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вживання спиртного допомагає позбутися поганих спогадів. До такого висновку прийшли нейробіологи Брауновського університету США, передає УНН з посиланням на bobrtimes.com.
Експеримент проводився на плодових мушках. Під час дослідження вчені навчали тварин знаходити алкоголь, а потім "відключали" різні гени, які могли бути залучені до формування залежності від спиртного.
Виявилося, що один з таких генів відповідає за вироблення білка Notch, що грає важливу роль в ембріональному розвитку, розвитку мозку і його роботі у дорослих людей.
"Notch є компонентом великої сигнальної мережі, в яку також входить D-2-подібний рецептор - білок, що розпізнає нейромедіатор дофамін. Від роботи D-2-подібного рецептора, зокрема, залежить, як буде сприйматися той чи інший спогад - приємним чи ні", - пише видання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Горілка Arctica двічі визнана українською горілкою року 2018
У підсумку, дослідники з'ясували, що алкоголь впливає на роботу всієї сигнальної мережі, що відповідає за формування спогадів.
"За підрахунками дослідників, близько трьох келихів вина здатні змінити сприйняття спогадів у людини приблизно на добу", - пише видання.
Дослідники поки не беруться з точністю сказати, як саме змінюється сприйняття спогадів. Однак вважають, що алкоголь робить їх більш приємними. Попередньо вчені зробили висновок, що така дія алкоголю допомагає запобігти депресії.
Нагадаємо, вчені з Політехнічного університету Вірджинії (США) виявили, що червоне вино уповільнює старіння мозку.
Також нагадаємо, українське вино "Коктебель" отримало визнання на світовому ринку.