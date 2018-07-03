Алиев взял под контроль ситуацию с "блэкаутом" в ряде городов Азербайджана

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 68516 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108815 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129955 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137069 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173005 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154446 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184304 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Алиев взял под контроль ситуацию с "блэкаутом" в ряде городов Азербайджана

Алиев взял под контроль ситуацию с "блэкаутом" в ряде городов Азербайджана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под свой контроль работы по восстановлению электроснабжения в Азербайджане, после сбоя которого без света остались крупные города страны, включая столицу Баку. Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера, передает УНН.

Там рассказали, что в ночь со 2 на 3 июля на подстанции Мингечаурской ГРЭС вышел из строя один из трансформаторов из-за увеличения использования населением электроэнергии после резкого изменения погодных условий.

“На подстанции немедленно начались ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится под постоянным контролем президента Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по информации СМИ — пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане ликвидирован.

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