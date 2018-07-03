Алиев взял под контроль ситуацию с "блэкаутом" в ряде городов Азербайджана

Там рассказали, что в ночь со 2 на 3 июля на подстанции Мингечаурской ГРЭС вышел из строя один из трансформаторов из-за увеличения использования населением электроэнергии после резкого изменения погодных условий.

“На подстанции немедленно начались ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится под постоянным контролем президента Азербайджана”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по информации СМИ — пожар на Мингечаурской ГРЭС в Азербайджане ликвидирован.