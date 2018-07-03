Алієв взяв під контроль ситуацію з "блекаутом" в ряді міст Азербайджану

Там розповіли, що в ніч з 2 на 3 липня на підстанції Мінгечаурської ДРЕС вийшов з ладу один з трансформаторів через збільшення використання населенням електроенергії після різкої зміни погодних умов.

“На підстанції негайно почалися ремонтно-відновлювальні роботи. Ситуація знаходиться під постійним контролем президента Азербайджану”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ — пожежа на Мінгечаурській ДРЕС в Азербайджані ліквідована.