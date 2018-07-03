Алієв взяв під контроль ситуацію з "блекаутом" в ряді міст Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв взяв під свій контроль роботи по відновленню електропостачання в Азербайджані, після збою якого без світла залишилися великі міста країни, включаючи столицю Баку. Про це повідомляє Oxu.az з посиланням на прес-службу азербайджанського лідера, інформує УНН.
Там розповіли, що в ніч з 2 на 3 липня на підстанції Мінгечаурської ДРЕС вийшов з ладу один з трансформаторів через збільшення використання населенням електроенергії після різкої зміни погодних умов.
“На підстанції негайно почалися ремонтно-відновлювальні роботи. Ситуація знаходиться під постійним контролем президента Азербайджану”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ — пожежа на Мінгечаурській ДРЕС в Азербайджані ліквідована.