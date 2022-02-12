ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. ALINA PASH получила наибольшее количество баллов на Национальном отборе на песенный конкурс и представит Украину на Евровидении 2022 в Италии. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Алина получила от зрителей 7 и 8 баллов от жюри, что дало возможность представить ей Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине, Италия. ALINA PASH с песней "Тени забытых предков" выступит уже 8 мая в первом полуфинале.
Добавим
В этом году финал конкурса Евровидение состоится 14 мая в итальянском городе Турин. В 2021 году в Нидерландах победила итальянская группа Монескин, чем перенесли конкурс в Италию.
Напомним
Победители Sanremo Махмуд и Бланко с песней "Brividi" представят Италию на Евровидении 2022.