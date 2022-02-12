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15 марта, 19:03 • 100504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129442 просмотра

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ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии

ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии

Киев • УНН

 • 20573 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. ALINA PASH получила наибольшее количество баллов на Национальном отборе на песенный конкурс и представит Украину на Евровидении 2022 в Италии. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Алина получила от зрителей 7 и 8 баллов от жюри, что дало возможность представить ей Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине, Италия. ALINA PASH с песней "Тени забытых предков" выступит уже 8 мая в первом полуфинале.

Добавим

В этом году финал конкурса Евровидение состоится 14 мая в итальянском городе Турин. В 2021 году в Нидерландах победила итальянская группа Монескин, чем перенесли конкурс в Италию.

Напомним

Победители Sanremo Махмуд и Бланко с песней "Brividi" представят Италию на Евровидении 2022.

Украинские Национальные Новости

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