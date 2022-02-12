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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 32415 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ALINA PASH представить Україну на Євробаченні 2022 в Італії

ALINA PASH представить Україну на Євробаченні 2022 в Італії

Київ • УНН

 • 20575 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. ALINA PASH отримала найбільшу кількість балів на Національному відборі на пісенний конкурс та представить Україну на Євробаченні 2022 в Італії. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Аліна отримала від глядачів 7 балів та 8 балів від журі, що дало можливість представити їй Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 в Турині, Італія. ALINA PASH з піснею "Тіні забутих предків" виступить вже 8 травня в першому півфіналі.

Додамо

Цьогоріч фінал конкурсу Євробачення відбудеться 14 травня у італійському місті Турин. У 2021 році в Нідерландах переміг італійський гурт Монескін, чим перенесли конкурс до Італії.

Нагадаємо

Переможці Sanremo Махмуд і Бланко з піснею "Brividi" представлять Італію на Євробаченні 2022.

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