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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100269 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 102316 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125596 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112323 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144733 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аллергологи посоветовали украинцам не есть яблоки и не нюхать сирень

Киев  •  УНН

 • 26362 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На следующей неделе риск появления симптомов сезонной аллергии у жителей Украины останется низким. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Чувствительным к пыльце лицам все еще не рекомендуется гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. А еще - с осторожностью употреблять яблоки. Ведь через перекрестную аллергенность их белков с пыльцой березы может возникать синдром оральной аллергии.

Если у вас есть аллергия к пыльце березы, граба или грецкого ореха, вы можете реагировать и на сами орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестных реакцих между пыльцой и едой.

Не забывайте внимательно следить за детьми, не давая им нюхать одуванчик, который продолжает свое цветение в Украине, и не нюхайте ее сами. Пыльца одуванчика, родственника амброзии - аллерген. Однако, чувствительные к пыльце амброзии или полыни люди часто недооценивают опасность от одуванчика.

Также не рекомендуется нюхать сирень и жасмин. К аллергенам пыльцы растений семейства Маслиновые, к которым относится сирень и жасмин, чувствительны почти 20% украинский.

Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.

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