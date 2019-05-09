Аллергологи посоветовали украинцам не есть яблоки и не нюхать сирень

Чувствительным к пыльце лицам все еще не рекомендуется гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. А еще - с осторожностью употреблять яблоки. Ведь через перекрестную аллергенность их белков с пыльцой березы может возникать синдром оральной аллергии.

Если у вас есть аллергия к пыльце березы, граба или грецкого ореха, вы можете реагировать и на сами орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестных реакцих между пыльцой и едой.



Не забывайте внимательно следить за детьми, не давая им нюхать одуванчик, который продолжает свое цветение в Украине, и не нюхайте ее сами. Пыльца одуванчика, родственника амброзии - аллерген. Однако, чувствительные к пыльце амброзии или полыни люди часто недооценивают опасность от одуванчика.

Также не рекомендуется нюхать сирень и жасмин. К аллергенам пыльцы растений семейства Маслиновые, к которым относится сирень и жасмин, чувствительны почти 20% украинский.



Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.