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Алергологи порадили українцям не їсти яблука та не нюхати бузок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Наступного тижня ризик появи симптомів сезонної алергії у жителів України залишиться низьким. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Чутливим до пилку особам все ще не рекомендується гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени. А ще – з обережністю вживати яблука. Адже через перехресну алергенність їхніх білків із пилком берези може виникати синдром оральної алергії.

Якщо у вас є алергія до пилку берези, граба чи волоського горіха, ви можете реагувати й на самі горіхи. Тому вживати їх зараз також треба з обережністю через перехресні реакції між пилком та їжею.

Не забувайте уважно стежити за дітьми, не даючи їм нюхати кульбабу, яка продовжує своє цвітіння в Україні, та не нюхайте її самі. Пилок кульбаби, родички амброзії – алерген. Проте, чутливі до пилку амброзії чи полину люди часто недооцінюють небезпеку від кульбаби.

Також не рекомендується нюхати бузок та жасмин. До алергенів пилку рослин родини Маслинові, до яких належить бузок та жасмин, чутливі майже 20% українців.

Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.

Українські Національні Новини

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