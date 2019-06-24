Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Риск возникновения симптомов аллергии, связанной с пыльцой злаков, оценивается на этой неделе как умеренный до высокого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
На юге страны, в особенности - в Крыму, - пыления злаков идет на спад. В этих регионах риск аллергии оценивается как низкий и умеренный.
Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, не рекомендуется нюхать ромашку и похожи на нее цветы, которые продолжают цвести в Украине.
Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Через перекрестную аллергенность белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пить ромашку или чаи из календулы. У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.
Как сообщал УНН, медик рассказал, что провоцирует аллергию летом.