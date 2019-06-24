Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Ризик виникнення симптомів алергії, пов’язаний із пилком злаків, оцінюється цього тижня як помірний до високого. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
На півдні країни, особливо – у Криму, – пилкування злаків йде на спад. У цих регіонах ризик алергії оцінюється як низький та помірний.
Тим, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшника та інших рослин родини айстрових, не рекомендується нюхати ромашку та схожі на неї квіти, які продовжують цвісти в Україні.
Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через перехресну алергенність білків ромашки із білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин не можна й пити ромашкові або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії.
Як повідомляв УНН, медик розповів, що провокує алергію влітку.