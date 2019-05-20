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6 марта, 19:19 • 137734 просмотра

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Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Киев  •  УНН

 • 12732 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Вечером в воскресенье знаменитый французский актёр Ален Делон получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

Церемония прошла в зале "Дебюсси" фестивального дворца, вмещающем более тысячи зрителей. Кинотеатр был полон, зрители несколько раз прерывали речь художественного руководителя фестиваля Тьерри Фремо и самого Делона стоячими овациями. Среди гостей на церемонии присутствовали министр культуры Франции Франк Ристер и режиссер Бертран Тавернье.

Руководство фестиваля объявило о решении вручить премию знаменитому актеру на пресс-конференции в апреле. С тех пор смотр подвергался критике со стороны организации "Женщины и Голливуд" (Women and Hollywood), а также французских феминистких движений Les Effrontées и Osez Le Feminisme. В последние годы Ален Делон выступал в поддержку правой партии "Национальный фронт", высказывался против усыновления детей однополыми парами; кроме того, его сын Ален-Фабьен Делон обвинял отца в домашнем насилии. Наконец, припомнили актеру и его драматическую любовную историю с Роми Шнайдер.

83-трехлетний Ален Делон снялся более чем в сотне фильмов за свою карьеру. Среди самых известных фильмов с ним в главной роли – "На ярком солнце" (1960) Рене Клемана, "Рокко и его братья" (1960) и "Леопард" (1963) Лукино Висконти, "Затмение" (1962) Микеланджело Антониони, "Самурай" (1967) и "Красный круг" (1970) Жан-Пьера Мельвилля, "Бассейн" (1968) Жака Дере.

Предыдущими лауреатами почетной "Золотой пальмовой ветви" были актеры Жан-Поль Бельмондо (2011) и Жан-Пьер Лео (2016), актрисы Жанна Моро (2003), Катрин Денев (2005), Джейн Фонда (2007), а также режиссеры Клинт Иствуд (2009), Бернардо Бертолуччи (2011), Аньес Варда (2015).

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