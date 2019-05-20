Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" в Каннах

ukru
17:51 • 41918 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 89458 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 80545 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 82996 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 64502 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 94997 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149027 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166868 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154094 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240287 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7 м/с
69 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43077 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43448 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 53043 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 26453 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 21281 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157420 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240287 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204818 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189901 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43448 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43077 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61462 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38480 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74001 перегляди
Актуальне
Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" в Каннах

Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" в Каннах

Київ • УНН

 • 12732 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Увечері в неділю знаменитий французький актор Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок в кінематограф. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Церемонія пройшла в залі "Дебюссі" фестивального палацу, що вміщує більше тисячі глядачів. Кінотеатр був сповнений, глядачі кілька разів переривали промову художнього керівника фестивалю Тьєррі Фремо і самого Делона стоячими оваціями. Серед гостей на церемонії були присутні міністр культури Франції Франк Рістер і режисер Бертран Таверньє.

Керівництво фестивалю оголосило про рішення вручити премію знаменитому акторові на прес-конференції в квітні. З тих пір огляд піддавався критиці з боку організації "Жінки і Голлівуд" (Women and Hollywood), а також французьких феміністок рухів Les Effrontées і Osez Le Feminisme. В останні роки Ален Делон виступав на підтримку правої партії "Національний фронт", висловлювався проти усиновлення дітей одностатевими парами; крім того, його син Ален-Фаб'єн Делон звинувачував батька в домашньому насильстві. Нарешті, пригадали акторові і його драматичну історію кохання з Ромі Шнайдер.

83-трирічний Ален Делон знявся більш ніж у сотні фільмів за свою кар'єру. Серед найвідоміших фільмів з ним в головній ролі - "На яскравому сонці" (1960) Рене Клемана, "Рокко та його брати" (1960) і "Леопард" (1963) Лукіно Вісконті, "Затемнення" (1962) Мікеланджело Антоніоні, " Самурай "(1967) і" Червоне коло "(1970) Жан-П'єра Мельвілль," Басейн "(1968) Жака Дере.

Попередніми лауреатами почесної "Золотої пальмової гілки" були актори Жан-Поль Бельмондо (2011) і Жан-П'єр Лео (2016), актриси Жанна Моро (2003), Катрін Деньов (2005), Джейн Фонда (2007), а також режисери Клінт Іствуд (2009), Бернардо Бертолуччі (2011), Аньєс Варда (2015).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38