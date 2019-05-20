Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" в Каннах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Увечері в неділю знаменитий французький актор Ален Делон отримав почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок в кінематограф. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".
Церемонія пройшла в залі "Дебюссі" фестивального палацу, що вміщує більше тисячі глядачів. Кінотеатр був сповнений, глядачі кілька разів переривали промову художнього керівника фестивалю Тьєррі Фремо і самого Делона стоячими оваціями. Серед гостей на церемонії були присутні міністр культури Франції Франк Рістер і режисер Бертран Таверньє.
Керівництво фестивалю оголосило про рішення вручити премію знаменитому акторові на прес-конференції в квітні. З тих пір огляд піддавався критиці з боку організації "Жінки і Голлівуд" (Women and Hollywood), а також французьких феміністок рухів Les Effrontées і Osez Le Feminisme. В останні роки Ален Делон виступав на підтримку правої партії "Національний фронт", висловлювався проти усиновлення дітей одностатевими парами; крім того, його син Ален-Фаб'єн Делон звинувачував батька в домашньому насильстві. Нарешті, пригадали акторові і його драматичну історію кохання з Ромі Шнайдер.
83-трирічний Ален Делон знявся більш ніж у сотні фільмів за свою кар'єру. Серед найвідоміших фільмів з ним в головній ролі - "На яскравому сонці" (1960) Рене Клемана, "Рокко та його брати" (1960) і "Леопард" (1963) Лукіно Вісконті, "Затемнення" (1962) Мікеланджело Антоніоні, " Самурай "(1967) і" Червоне коло "(1970) Жан-П'єра Мельвілль," Басейн "(1968) Жака Дере.
Попередніми лауреатами почесної "Золотої пальмової гілки" були актори Жан-Поль Бельмондо (2011) і Жан-П'єр Лео (2016), актриси Жанна Моро (2003), Катрін Деньов (2005), Джейн Фонда (2007), а також режисери Клінт Іствуд (2009), Бернардо Бертолуччі (2011), Аньєс Варда (2015).