Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс - WSJ

Детали

Окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис, как ожидается, обвинит Болдуина в непредумышленном убийстве после более чем годичного расследования стрельбы в октябре 2021 года на съемочной площадке за пределами Санта-Фе, сообщает газета со ссылкой на человека, близкого к расследованию.

Оружейник фильма Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие, также будет обвинена в том же преступлении, заявила прокурор.

Если их признают виновными, им обоим грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов.

Адвокат Болдуина Аарон Дайер не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию WSJ.

В прошлом году Кармак-Олтвис наняла специального прокурора и получила более 300 000 долларов из государственных средств на проведение расследования.

Болдуин держал Colt .45 во время репетиций фильма, когда он выстрелил, убив Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу в октябре 2021 года.

Болдуин отрицал ответственность за смерть Хатчинс и сказал, что на съемочной площадке нельзя было допускать боевых выстрелов. Болдуин утверждал, что ему сказали, что пистолет "холодный" - отраслевой термин, означающий, что им безопасно пользоваться.

Помощник режиссера Дэвид Холлс, который вручил Болдуину оружие и сказал ему, что оно "холодное", согласился признать себя виновным в небрежном использовании оружия. Он будет отбывать условный срок и шесть месяцев испытательного срока, говорится в заявлении.

Следователи обнаружили, что Гутьеррес Рид вставила смертоносный патрон в пистолет Болдуина вместо того, чтобы использовать похожий патрон.

Детективы, расследовавшие трагедию, говорили о слабом отношении к безопасности во время съемок.