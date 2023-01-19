Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Ожидается, что в четверг прокурор Нью-Мексико выдвинет обвинение актеру Алеку Болдуину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина», сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис, как ожидается, обвинит Болдуина в непредумышленном убийстве после более чем годичного расследования стрельбы в октябре 2021 года на съемочной площадке за пределами Санта-Фе, сообщает газета со ссылкой на человека, близкого к расследованию.
Оружейник фильма Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие, также будет обвинена в том же преступлении, заявила прокурор.
Если их признают виновными, им обоим грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов.
Адвокат Болдуина Аарон Дайер не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию WSJ.
В прошлом году Кармак-Олтвис наняла специального прокурора и получила более 300 000 долларов из государственных средств на проведение расследования.
Болдуин держал Colt .45 во время репетиций фильма, когда он выстрелил, убив Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу в октябре 2021 года.
Болдуин отрицал ответственность за смерть Хатчинс и сказал, что на съемочной площадке нельзя было допускать боевых выстрелов. Болдуин утверждал, что ему сказали, что пистолет "холодный" - отраслевой термин, означающий, что им безопасно пользоваться.
Помощник режиссера Дэвид Холлс, который вручил Болдуину оружие и сказал ему, что оно "холодное", согласился признать себя виновным в небрежном использовании оружия. Он будет отбывать условный срок и шесть месяцев испытательного срока, говорится в заявлении.
Следователи обнаружили, что Гутьеррес Рид вставила смертоносный патрон в пистолет Болдуина вместо того, чтобы использовать похожий патрон.
Детективы, расследовавшие трагедию, говорили о слабом отношении к безопасности во время съемок.