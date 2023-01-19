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Алеку Болдуїну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Очікується, що в четвер прокурор Нью-Мексико висуне звинувачення актору Алеку Болдуїну у ненавмисному вбивстві оператора Галини Хатчінс під час зйомок вестерну «Ржавчина», повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.

Алеку Болдуїну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс - WSJ

Деталі

Окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс, як очікується, звинуватить Болдуїна в ненавмисному вбивстві після більш ніж річного розслідування стрілянини в жовтні 2021 року на знімальному майданчику за межами Санта-Фе, повідомляє газета з посиланням на людину, близьку до розслідування.

Зброяр фільму Ханна Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю, також буде звинувачена у тому самому злочині, заявила прокурор.

Якщо їх визнають винними, їм обом загрожує до 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5000 доларів.

Адвокат Болдуїна Аарон Даєр не відповів на проханням прокоментувати ситуацію WSJ.

Торік Кармак-Олтвіс найняла спеціального прокурора і отримала понад 300 000 доларів із державних коштів на проведення розслідування.

Болдуїн тримав Colt .45 під час репетицій фільму, коли він вистрілив, вбивши Галину Хатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу у жовтні 2021 року.

Болдуїн заперечував відповідальність за смерть Хатчінс і сказав, що на знімальному майданчику не можна було допускати бойових пострілів. Болдуїн стверджував, що йому сказали, що пістолет "холодний" - галузевий термін, що означає, що ним безпечно користуватися.

Помічник режисера Девід Холлс, який вручив Болдуїну зброю та сказав йому, що вона "холодна", погодився визнати себе винним у недбалому використанні зброї. Він відбуватиме умовний термін та шість місяців випробувального терміну, йдеться у заяві.

Слідчі виявили, що Гутьєррес Рід вставила смертоносний патрон у пістолет Болдуїна замість того, щоб використати схожий патрон.

Детективи, які розслідували трагедію, говорили про слабке ставлення до безпеки під час зйомок.

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