19:28
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
15:15
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Александр Усик будет защищать пояс WBC в бою против кикбоксера Верховена

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Александр Усик проведет бой против Рико Верховена 23 мая в Гизе, Египет. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе.

Александр Усик будет защищать пояс WBC в бою против кикбоксера Верховена

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет следующий бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена в мае. Бой состоится в Египте, сообщает Ring Magazine, передает УНН.

Детали

"Легенды встретятся там, где были созданы легенды. 23 мая, в тени древних гигантов, Александр Усик сразится с Рико Верховеном у знаменитых пирамид Гизы", - говорится в сообщении.

Бой состоится в Гизе, Египет. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе.

Дополнение

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года. Он провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Напомним

Александр Усик стал первым в рейтинге P4P по версии The Ring, а в тяжелом весе произошли значительные изменения. Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер выбыли из списка.

Павел Башинский

