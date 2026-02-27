Александр Усик будет защищать пояс WBC в бою против кикбоксера Верховена

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет следующий бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена в мае. Бой состоится в Египте, сообщает Ring Magazine, передает УНН.

Детали

"Легенды встретятся там, где были созданы легенды. 23 мая, в тени древних гигантов, Александр Усик сразится с Рико Верховеном у знаменитых пирамид Гизы", - говорится в сообщении.

Бой состоится в Гизе, Египет. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе.

Дополнение

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года. Он провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Напомним

Александр Усик стал первым в рейтинге P4P по версии The Ring, а в тяжелом весе произошли значительные изменения. Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер выбыли из списка.