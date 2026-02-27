Олександр Усик захищатиме пояс WBC в бою проти кікбоксера Верховена
Київ • УНН
Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у травні. Бій відбудеться у Єгипті, повідомляє Ring Magazine, передає УНН.
Деталі
"Легенди зустрінуться там, де були створені легенди. 23 травня, під тінню стародавніх гігантів, Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном біля знаменитих пірамід Гізи", - йдеться в повідомленні.
Бій відбудеться у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.
Доповнення
36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року. Він провів по одному бою в професійному боксі та ММА.
Нагадаємо
Олександр Усик став першим у рейтингу P4P за версією The Ring, а у важкій вазі відбулися значні зміни. Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер вибули зі списку.