Олександр Усик захищатиме пояс WBC в бою проти кікбоксера Верховена

19:28 • 472 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
15:15 • 10307 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 17519 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 27702 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 30569 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 36356 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50644 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45137 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38846 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33150 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 14179 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 13780 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21995 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16976 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 15083 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 10134 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 10986 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 15112 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 17010 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 22029 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Словаччина
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 1422 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 3576 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 4560 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25265 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 22503 перегляди
Олександр Усик захищатиме пояс WBC в бою проти кікбоксера Верховена

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.

Олександр Усик захищатиме пояс WBC в бою проти кікбоксера Верховена

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у травні. Бій відбудеться у Єгипті, повідомляє Ring Magazine, передає УНН.

Деталі

"Легенди зустрінуться там, де були створені легенди. 23 травня, під тінню стародавніх гігантів, Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном біля знаменитих пірамід Гізи", - йдеться в повідомленні.

Бій відбудеться у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.

Доповнення

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року. Він провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Нагадаємо

Олександр Усик став першим у рейтингу P4P за версією The Ring, а у важкій вазі відбулися значні зміни. Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер вибули зі списку.

Павло Башинський

Спорт
Гіза
Єгипет