Актуальные цены на клининг квартир в Киеве в 2021

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Профессиональная уборка квартир, домов, офисов, магазинов, прочих помещений, пользуется большой популярностью. При этом совсем не обязательно заключать долгосрочные отношения с клининговой компанией. Сегодня можно воспользоваться услугой по уборке единожды, найдя исполнителя на проверенном ресурсе Кабанчик. В связи с пандемией, стоимость услуг колеблется, и в разных регионах ценник отличается. Какие сейчас актуальные цены на клининг в Киеве, что их формирует — читайте ниже.