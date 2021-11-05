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Актуальные цены на клининг квартир в Киеве в 2021

Киев • УНН

 • 72818 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Профессиональная уборка квартир, домов, офисов, магазинов, прочих помещений, пользуется большой популярностью. При этом совсем не обязательно заключать долгосрочные отношения с клининговой компанией. Сегодня можно воспользоваться услугой по уборке единожды, найдя исполнителя на проверенном ресурсе Кабанчик. В связи с пандемией, стоимость услуг колеблется, и в разных регионах ценник отличается. Какие сейчас актуальные цены на клининг в Киеве, что их формирует — читайте ниже.

Актуальные цены на клининг квартир в Киеве в 2021

Сколько стоит услуга клининга в городе Киеве

Ценник зависит от локации, объема работ, остальных факторов. Например, за уборку офисного помещения берут больше, нежели за квартиру. Наведение порядка после ремонта, вечеринки выльется более крупной суммой. Какой прайс актуален на сегодняшний день?

Украинцы все чаще пользуются клининговыми услугами для наведения порядка в квартирах, частных домах — с этого и начнем. Какая уборка сюда входит, во сколько гривен обойдется:

  • Поддерживающая (регулярная) —10грн/м²
  • Базовая — 15грн/м²
  • Генеральная уборка коттеджа — 35грн/м², квартиры — 20грн/м²
  • Мойка бытовой кухонной техники — 110грн
  • Помыть посуду — 150грн/час
  • Мойка духовки (внутренняя часть) — 160грн
  • Мойка холодильника — 210грн
  • Балкон стандартный — 500грн
  • Санузел — 500грн
  • Глажка белья — 160 грн/час

Отдельная плата взимается за чистку после животных, химчистку, обработку паром и т.д.

Клининговые услуги после проведения ремонтных работ

Вы закончили ремонт, нужно привести помещение в порядок? Трудозатратное занятие по выносу мусора, очищению пятен от краски и штукатурки, удаление пыли отнимает много сил, времени. Возможно лучшим вариантом будет воспользоваться сервисом клининга. Сколько попросят?

  • Квартиры — 20грн/м²
  • Офис — 35грн/м²
  • Коттедж — 35грн/м²
  • Санузел — 800грн
  • Мойка кухонной техники — 400грн

Если вы сторонник эко-уборки, цена за метр квадратный квартиры составит от 55 гривен. Для владельцев ресторанов, салонов красоты, других сфер существует свой прайс. Ознакомиться с ним можно на интернет-платформе Кабанчик. Сайт предоставляет перечень расценок и других проводимых работ, включая дезинфекцию, дератизацию, уборку придомовой территории, покос травы, мойку окон, чистку фасадов.

Стоит отметить, цена может быть немного ниже или выше. Напомним, что формирование ценовой политики варьируется, в зависимости от уже упомянутых ранее факторов, а также используемой химии, количества человек в бригаде. Для калькулирования стоимости клининговой услуги, рекомендуется обратиться непосредственно к исполнителю.

Украинские Национальные Новости

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