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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38800 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Актуальні ціни на клінінг квартир у Києві в 2021

Київ • УНН

 • 72818 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Професійне прибирання квартир, будинків, офісів, магазинів, інших приміщень, користується великою популярністю. При цьому зовсім не обов’язково укладати довгострокові відносини з клінінговою компанією. Сьогодні можна скористатися послугою з прибирання один раз, знайшовши виконавця на перевіреному ресурсі Кабанчик. У зв’язку з пандемією, вартість послуг коливається, і в різних регіонах цінник відрізняється. Які зараз актуальні ціни на Клінінг в Києві, що їх формує — читайте нижче.

Актуальні ціни на клінінг квартир у Києві в 2021

Скільки коштує послуга клінінгу в місті Києві

Цінник залежить від локації, обсягу робіт, інших факторів. Наприклад, за прибирання офісного приміщення беруть більше, ніж за квартиру. Наведення порядку після ремонту, вечірки виллється більшою сумою. Який прайс актуальний на сьогоднішній день?

Українці все частіше користуються клінінговими послугами для наведення ладу в квартирах, приватних будинках — з цього і почнемо. Яке прибирання сюди входить, у скільки гривень обійдеться:

  • Підтримуюча (регулярна) —10грн/м2
  • Базова — 15грн/м2
  • Генеральне прибирання котеджу — 35грн/м2, квартири — 20грн/м2
  • Мийка побутової кухонної техніки — 110грн
  • Помити посуд — 150грн/год
  • Мийка духовки (внутрішня частина) — 160грн
  • Мийка холодильника — 210грн
  • Балкон стандартний — 500грн
  • Санвузол — 500грн
  • Прасування білизни — 160 грн/год

Окрема плата стягується за чистку після тварин, хімчистку, обробку парою і т. д.

Клінінгові послуги після проведення ремонтних робіт

Ви закінчили ремонт, потрібно привести приміщення в порядок? Трудовитратне заняття з винесення сміття, очищення плям від фарби і штукатурки, видалення пилу забирає багато сил, часу. Можливо найкращим варіантом буде скористатися сервісом клінінгу. Скільки попросять?

  • Квартири — 20грн/м2
  • Офіс — 35грн/м2
  • Котедж — 35грн/м2
  • Санвузол — 800грн
  • Мийка кухонної техніки-400грн

Якщо ви прихильник еко-прибирання, Ціна за метр квадратний квартири складе від 55 гривень. Для власників ресторанів, салонів краси, інших сфер існує свій прайс. Ознайомитися з ним можна на інтернет-платформі Кабанчик. Сайт надає перелік розцінок та інших проведених робіт, включаючи дезінфекцію, дератизацію, прибирання прибудинкової території, покіс трави, мийку вікон, чистку фасадів.

Варто зазначити, ціна може бути трохи нижче або вище. Нагадаємо, що формування цінової політики варіюється, в залежності від вже згаданих раніше факторів, а також використовуваної хімії, кількості осіб в бригаді. Для калькулювання вартості клінінгової послуги, рекомендується звернутися безпосередньо до виконавця.

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