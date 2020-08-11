Акции под посольством Беларуси в Киеве: Кольченко присудили исправительные работы

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?", - пишет он.

По его словам, состоялся "открытый суд", на который не пустили никого из прессы.

"Милицейские (это не ошибка печати) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированные на видео. Судья, идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы "хулиганку", а еще будет второй - за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать... показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и "экс-региональна" шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!", - добавил Сенцов.

Как ранее сообщалось в УНН, под посольством Беларуси в Киеве во время акции протеста правоохранители задержали двух активистов.