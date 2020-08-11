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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 69016 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95774 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 105044 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124841 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100533 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101445 просмотра

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Акции под посольством Беларуси в Киеве: Кольченко присудили исправительные работы

Акции под посольством Беларуси в Киеве: Кольченко присудили исправительные работы

Киев  •  УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Освобожденному из РФ в рамках обмена Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ из-за участия в акции протеста под белорусским посольством. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский режиссер Олег Сенцов, передает УНН.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?", - пишет он.

По его словам, состоялся "открытый суд", на который не пустили никого из прессы.

"Милицейские (это не ошибка печати) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированные на видео. Судья, идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы "хулиганку", а еще будет второй - за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать... показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и "экс-региональна" шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!", - добавил Сенцов.

Как ранее сообщалось в УНН, под посольством Беларуси в Киеве во время акции протеста правоохранители задержали двух активистов.

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