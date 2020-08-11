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Акції під посольством Білорусі у Києві: Кольченку присудили виправні роботи

Акції під посольством Білорусі у Києві: Кольченку присудили виправні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Звільненому з РФ у межах обмін Олександру Кольченку присудили 40 годин виправних робіт через участь у акції протесту під білоруським посольством. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український режисер Олег Сенцов, передає УНН.

"Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі?", - пише він.

За його словами, відбувся "відкритий суд", на який не пустили нікого з преси.

"Міліцейські (це не помилка друку) лживі протоколи, які не відповідають дійсності, зафіксовані на відео. Суддя, яка ідентифікувала Сашка та точно знала, кому виносить вирок. І це був тільки перший суд за нібито "хуліганку", а ще буде другий - за спротив співробітникам міліції (це знов не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував та не планує реформувати... показує своє справжнє обличчя і вже не ховається. Уся проросійська та "ексрегіональна" шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів. Але вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння!", - додав Сенцов.

Як раніше повідомлялося в УНН, під посольством Білорусі у Києві під час акції протесту правоохоронці затримали двох активістів

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