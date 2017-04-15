Акция "Цирк без животных" прошла в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40505 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102344 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116501 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116499 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112534 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107065 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153620 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Акция "Цирк без животных" прошла в Киеве

Акция "Цирк без животных" прошла в Киеве

Киев  •  УНН

 • 16876 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве в парке Тараса Шевченко состоялась акция "Цирк без животных", в ходе которой активисты собирали подписи в поддержку требования о прекращении использования животных в цирковых представлениях. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На акцию собрались около тысячи активистов. Они держали плакаты "Жестокость - не развлечение", "Цирк - концлагерь для животных" и другие.

Петицию длиной в несколько метров, заполненную подписями людей, передадут властям.

По словам организаторов акции, если на использование животных в цирке будет наложен запрет, их должны отправить на реабилитацию в заповедники.

"Эти животные уже не будут выступать, а просто сидеть в клетках. Также должны быть инициативные группы, которые будут помогать этим животным, чтобы их не уничтожили", - заявила одна из оранизаторов.

Напомним, такое событие произошло на впервые. Как сообщал УНН, 18 апреля прошлого года у Национального цирка Украины состоялась международная акция "За цирк без жестокости - за цирк без животных".

Украинские Национальные Новости

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