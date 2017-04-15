Акция "Цирк без животных" прошла в Киеве

На акцию собрались около тысячи активистов. Они держали плакаты "Жестокость - не развлечение", "Цирк - концлагерь для животных" и другие.

Петицию длиной в несколько метров, заполненную подписями людей, передадут властям.



По словам организаторов акции, если на использование животных в цирке будет наложен запрет, их должны отправить на реабилитацию в заповедники.

"Эти животные уже не будут выступать, а просто сидеть в клетках. Также должны быть инициативные группы, которые будут помогать этим животным, чтобы их не уничтожили", - заявила одна из оранизаторов.

Напомним, такое событие произошло на впервые. Как сообщал УНН, 18 апреля прошлого года у Национального цирка Украины состоялась международная акция "За цирк без жестокости - за цирк без животных".