Акция "Цирк без животных" прошла в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Киеве в парке Тараса Шевченко состоялась акция "Цирк без животных", в ходе которой активисты собирали подписи в поддержку требования о прекращении использования животных в цирковых представлениях. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На акцию собрались около тысячи активистов. Они держали плакаты "Жестокость - не развлечение", "Цирк - концлагерь для животных" и другие.
Петицию длиной в несколько метров, заполненную подписями людей, передадут властям.
По словам организаторов акции, если на использование животных в цирке будет наложен запрет, их должны отправить на реабилитацию в заповедники.
"Эти животные уже не будут выступать, а просто сидеть в клетках. Также должны быть инициативные группы, которые будут помогать этим животным, чтобы их не уничтожили", - заявила одна из оранизаторов.
Напомним, такое событие произошло на впервые. Как сообщал УНН, 18 апреля прошлого года у Национального цирка Украины состоялась международная акция "За цирк без жестокости - за цирк без животных".