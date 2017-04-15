Акція "Цирк без тварин" пройшла в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Києві в парку Тараса Шевченка відбулася акція “Цирк без тварин”, у ході якої активісти збирали підписи на підтримку вимоги про припинення використання тварин у циркових виставах. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На акцію зібралися близко тисячі активістів. Вони тримали плакати “Жорстокість — не розвага”, “Цирк — концтабір для тварин” та інші.
Петицію завдовжки декілька метрів, заповнену підписами людей, передадуть владі.
За словами організаторів акції, якщо на використання тварин у цирку буде накладено заборону, їх мають відправити на реабілітацію в заповідники.
“Ці тварини вже не будуть виступати, а просто сидітимуть у клітках. Також мають бути ініціативні групи, які допомагатимуть цим тваринам, щоб їх не знищили”, — заявила одна з оранізаторів.
Нагадаємо, така подія відбулася на вперше. Як повідомляв УНН, 18 квітня минулого року біля Національного цирку України пройшла міжнародна акція “За цирк без жорстокості — за цирк без тварин”.