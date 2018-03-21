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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 42591 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63552 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48 • 107994 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115971 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121491 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132688 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за скандала с утечкой данных

Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за скандала с утечкой данных

Киев  •  УНН

 • 3581 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Акционер Facebook Фан Юань от имени других акционеров подал на соцсеть в суд из-за скандала с утечкой данных. Об этом сообщает Business Insider, передает УНН

Сообщается, что фирма Cambridge Analytica, которая во время предвыборной кампании сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

В иске утверждается, что, поскольку Facebook знал об этой проблеме в течение двух лет и ничего не сообщал публично, то соцсеть виновата в том, что не предоставляет достаточной информации своим инвесторам, а из-за этого Facebook несет ответственность за убытки.

"В результате противоправных действий и бездействия ответчика, а также резкого снижения рыночной стоимости акций компании, истец и другие участники понесли значительные убытки", - говорится в иске.

Напомним, генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.

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