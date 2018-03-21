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Акціонери Facebook подали на соцмережу в суд через скандал з витоком даних

Акціонери Facebook подали на соцмережу в суд через скандал з витоком даних

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Акціонер Facebook Фан Юань від імені інших акціонерів подав на соцмережу в суд через скандал з витоком даних. Про це повідомляє Business Insider, передає УНН.

Повідомляється, що фірма Cambridge Analytica, яка під час передвиборної кампанії співпрацювала з президентом США Дональдом Трампом, незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook.

У позові стверджується, що, оскільки Facebook знав про цю проблему протягом двох років і нічого не повідомляв публічно, то соцмережа винна в тому, що не надає достатньої інформації своїм інвесторам, а через це Facebook несе відповідальність за збитки.

"В результаті протиправних дій і бездіяльності відповідача, а також різкого зниження ринкової вартості акцій компанії, позивач і інші учасники понесли значні збитки", - йдеться в позові.

Нагадаємо, генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс направили лист на адресу компанії Facebook з вимогою надати документи, що стосуються збору даних про користувачів соціальної мережі британської аналітичної фірмою Cambridge Analytica .

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