Акціонери Facebook подали на соцмережу в суд через скандал з витоком даних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Акціонер Facebook Фан Юань від імені інших акціонерів подав на соцмережу в суд через скандал з витоком даних. Про це повідомляє Business Insider, передає УНН.
Повідомляється, що фірма Cambridge Analytica, яка під час передвиборної кампанії співпрацювала з президентом США Дональдом Трампом, незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook.
У позові стверджується, що, оскільки Facebook знав про цю проблему протягом двох років і нічого не повідомляв публічно, то соцмережа винна в тому, що не надає достатньої інформації своїм інвесторам, а через це Facebook несе відповідальність за збитки.
"В результаті протиправних дій і бездіяльності відповідача, а також різкого зниження ринкової вартості акцій компанії, позивач і інші учасники понесли значні збитки", - йдеться в позові.
Нагадаємо, генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс направили лист на адресу компанії Facebook з вимогою надати документи, що стосуються збору даних про користувачів соціальної мережі британської аналітичної фірмою Cambridge Analytica .