Акции Tesla упали почти на 15% после слабого финансового отчета

Акции американского производителя электромобилей Tesla резко подешевели после публикации финансовых результатов за второй квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

После объявления отчета за апрель–июнь акции компании начали терять в цене, а в четверг их стоимость снизилась почти на 15%.

По данным Yle, значительное падение продемонстрировали и акции материнской компании Google - Alphabet. Несмотря на то, что финансовый отчет компании превысил прогнозы аналитиков, ее ценные бумаги также потеряли в цене.

На этом фоне основные фондовые индексы Нью-Йоркской биржи в четверг завершили торги преимущественно со снижением.

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