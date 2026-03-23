Акции растут, а цены на нефть падают после заявления Трампа об окончании войны, несмотря на отрицание Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Индекс S&P 500 вырос на 1,1% после новостей о возможных переговорах США и Ирана. Цена на нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель на фоне заявлений.

Осторожное облегчение охватило финансовые рынки после заявления президента США Дональда Трампа о том, что США обсуждали с Ираном возможное окончание войны, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что цены на нефть снизились в понедельник, а цены на акции подскочили на Уолл-стрит после серьезных потерь, которые понесли в других странах мира до заявления Трампа.

Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, показав лучший результат с начала войны. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,4%, а индекс Nasdaq Composite – на 1,4%.

США "определили" 9 апреля датой завершения войны на Ближнем Востоке - СМИ23.03.26, 18:59 • 3306 просмотров

Цена на нефть марки Brent снова опустилась ниже 100 долларов за баррель.

Но утром колебания были еще резче, прежде чем иранские официальные лица опровергли информацию о начале переговоров.

Решение Трампа отложить дедлайн для Ирана частично направлено на успокоение рынков - Bloomberg23.03.26, 18:02 • 3540 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Нефть марки Brent
Ассошиэйтед Пресс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран