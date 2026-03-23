Акции растут, а цены на нефть падают после заявления Трампа об окончании войны, несмотря на отрицание Ираном - СМИ
Киев • УНН
Индекс S&P 500 вырос на 1,1% после новостей о возможных переговорах США и Ирана. Цена на нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель на фоне заявлений.
Осторожное облегчение охватило финансовые рынки после заявления президента США Дональда Трампа о том, что США обсуждали с Ираном возможное окончание войны, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Издание отмечает, что цены на нефть снизились в понедельник, а цены на акции подскочили на Уолл-стрит после серьезных потерь, которые понесли в других странах мира до заявления Трампа.
Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, показав лучший результат с начала войны. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,4%, а индекс Nasdaq Composite – на 1,4%.
Цена на нефть марки Brent снова опустилась ниже 100 долларов за баррель.
Но утром колебания были еще резче, прежде чем иранские официальные лица опровергли информацию о начале переговоров.
