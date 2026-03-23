Акції зростають, а ціни на нафту падають після заяви Трампа про закінчення війни, незважаючи на заперечення Іраном - ЗМІ

Обережне полегшення охопило фінансові ринки після заяви президента США Дональда Трампа про те, що США обговорювали з Іраном можливе закінчення війни, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Видання зауважує, що ціни на нафту знизилися в понеділок, а ціни на акції підскочили на Уолл-стріт після серйозних втрат, яких зазнали в інших країнах світу до заяви Трампа.

Індекс S&P 500 зріс на 1,1%, показавши найкращий результат із початку війни. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 1,4%, а індекс Nasdaq Composite – на 1,4%.

Ціна на нафту марки Brent знову опустилася нижче за 100 доларів за барель.

Але вранці коливання були ще різкішими, перш ніж іранські офіційні особи спростували інформацію про початок переговорів.

