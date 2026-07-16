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Акции "газпрома" обновили 17-летний минимум из-за приостановки переговоров с Китаем

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Акции газпрома на московской бирже упали до 90,21 рубля, самого низкого уровня с 2008 года. Причиной стала приостановка переговоров с Китаем по газопроводу "Сила Сибири-2".

Акции "газпрома" обновили 17-летний минимум из-за приостановки переговоров с Китаем

Акции «газпрома» на московской бирже в среду обновили минимумы за последние 17 лет на новостях о том, что Китай де-факто приостановил переговоры по газопроводу «Сила Сибири-2», с помощью которого кремль надеялся заменить потерянные газовые рынки Европы. Об этом пишет The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе торгов бумаги «газпрома» опускались до отметки 90,21 рубля — самого низкого уровня с 20 ноября 2008 года, теряя в моменте почти 3%.

С начала июля «газпром» подешевел на 11%, с начала года — на 27%, а относительно довоенных рекордов осени 2021 потерял почти 80% капитализации. Сейчас газовый холдинг стоит 2,147 трлн рублей, или $28 млрд — в 36 раз меньше капитализации в $1 триллион, достичь которой два десятилетия назад обещал глава компании Алексей Миллер

- говорится в статье.

Издание добавляет, что «газпром», который оперирует крупнейшими в мире доказанными запасами газа, потерял своих крупнейших клиентов после неудачной попытки кремля «заморозить» Европу, чтобы добиться уступок по Украине.

«Поставки «газпрома» на европейский рынок упали до минимума с начала 1970-х годов, а планы перебросить газ, экспортируемый в ЕС, на китайский рынок терпят фиаско», — резюмирует СМИ.

Напомним

В июне индекс мосбиржи обвалился на 4,23% 22 июня, что стало самым сильным однодневным падением с сентября 2022 года. Акции «Газпрома» упали ниже 100 рублей впервые с 2008 года.

Казахстан разрешил Нафтогазу принудительно взыскать 1,4 миллиарда с Газпрома20.05.26, 19:58 • 10221 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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