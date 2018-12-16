Актриса, потерявшая руку на съемках “Обители зла”, требует 2,7 млн долларов компенсации

Трагедия произошла, когда Джексон выступала в качестве дублера Милы Йовович, а именно в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге из-за неудачного трюка с мотоциклом: девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время.

Джексон получила серьезные травмы и даже провела 17 дней в коме. У актрисы диагностировали отек головного мозга, перерезанную жизненно важную артерию на шее, вывих плеча и многочисленные переломы. В одном из недавних интервью она сказала, что постоянно испытывает боль.

Актриса просит суд наказать виновных. По ее словам, полученные травмы сделали ее нетрудоспособной, а ранее она зарабатывала 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Тем временем оператор крана камеры сообщил, что трагедии можно было бы избежать, если бы Джексон притормозила.

Судьбу иска актрисы суд решит в следующем месяце.