Актриса, потерявшая руку на съемках “Обители зла”, требует 2,7 млн долларов компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Актриса и каскадер 35-летняя Оливия Джексон, потерявшая руку на съемках шестой части фильма “Обитель зла”, требует компенсацию в размере 2,7 миллиона долларов. Об этом, как сообщает УНН, пишет The Independent.
Трагедия произошла, когда Джексон выступала в качестве дублера Милы Йовович, а именно в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге из-за неудачного трюка с мотоциклом: девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время.
Джексон получила серьезные травмы и даже провела 17 дней в коме. У актрисы диагностировали отек головного мозга, перерезанную жизненно важную артерию на шее, вывих плеча и многочисленные переломы. В одном из недавних интервью она сказала, что постоянно испытывает боль.
Актриса просит суд наказать виновных. По ее словам, полученные травмы сделали ее нетрудоспособной, а ранее она зарабатывала 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Тем временем оператор крана камеры сообщил, что трагедии можно было бы избежать, если бы Джексон притормозила.
Судьбу иска актрисы суд решит в следующем месяце.