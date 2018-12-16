Актриса, яка втратила руку на зйомках "Оселі зла", вимагає 2,7 млн доларів компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Актриса і каскадер 35-річна Олівія Джексон, яка втратила руку на зйомках шостої частини фільму “Оселя зла”, вимагає компенсацію в розмірі 2,7 мільйона доларів. Про це, як повідомляє УНН, пише The Independent.
Трагедія сталася, коли Джексон виступала в якості дублера Міли Йовович, а саме в 2015 році в південноафриканському Йоганнесбурзі через невдалий трюк з мотоциклом: дівчина на величезній швидкості в’їхала в камеру, яку не встигли підняти в необхідний час.
Джексон отримала серйозні травми і навіть провела 17 днів в комі. У актриси діагностували набряк головного мозку, перерізану життєво важливу артерію на шиї, вивих плеча і численні переломи. В одному з недавніх інтерв’ю вона сказала, що постійно відчуває біль.
Актриса просить суд покарати винних. За її словами, отримані травми зробили її непрацездатною, а раніше вона заробляла 20 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Тим часом оператор крана камери повідомив, що трагедії можна було б уникнути, якби Джексон пригальмувала.
Долю позову актриси суд вирішить в наступному місяці.