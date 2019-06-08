Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных орденами Британской империи

“Я очень взволнована и рада этой награде, а также довольна тем, что оказалась в компании всех этих потрясающих людей, большинству из которых пресса уделяла гораздо меньше внимания, чем мне, хотя должна была уделять, и, надеюсь, будет уделять сейчас. Это огромная честь”, — сказала Колман, что стала командором Ордена Британской империи, информационному агентству Press Association.

Среди награжденных в этом году оказались также руководители британской службы контрарзведки MI-5 Эндрю Паркер и службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер. Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-команды Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и “руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов”.

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“За заслуги в области обеспечения национальной безопасности” Янгер был проведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, который традиционно вручается британским дипломатам.

Среди других лауреатов — британские общественный деятели, актеры театра, кино и телевидения, сотрудники полиции, врачи и ученые.

Орден Британской империи был основан в 1917 году королем Георгом V — дедом нынешней королевы Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды. Низкой из них считается звания кавалера Ордена Британской империи, далее следуют офицеры данного ордена, потом — командоры, и, наконец, рыцари-командор и рыцари Большого Креста. Две последние категории автоматически присваивают их владельцам рыцарские титулы “сэр” (у мужчин) и “дама” (у женщин).

Как сообщал УНН, ежегодно в декабре, накануне празднования Нового года объявляется традиционный список награжденных за особые заслуги перед Великобританией от имени королевы Елизаветы II. В него вошли голливудский режиссер Кристофер Нолан, капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн, ударник группы Pink Floyd Ник Мейсон и другие.