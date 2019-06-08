Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных орденами Британской империи

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 10292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 31201 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109286 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134947 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143441 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129604 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129981 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131196 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 38899 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 63715 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 31814 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 38066 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 34278 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 16917 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 109286 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 143362 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 155563 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 214352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 7839 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 15088 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 34278 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 38066 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123813 просмотра
Актуальное
Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных орденами Британской империи

Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных орденами Британской империи

Киев  •  УНН

 • 11961 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Актриса Оливия Колман, удостоенная “Оскара” за роль в фильме “Фаворитка” (The Favourite, 2018), а также глава спецслужбы MI-5 Эндрю Паркер вошли в число награжденных орденами Британской империи. Список лауреатов почетной государственной награды, размещен на правительственном сайте в пятницу вечером. По традиции список публикуется накануне официального дня рождения Ее Величества Елизаветы II, королева отмечает во вторую субботу июня. В этом году в списке значатся тысяча семьдесят три имени, передает УНН.

“Я очень взволнована и рада этой награде, а также довольна тем, что оказалась в компании всех этих потрясающих людей, большинству из которых пресса уделяла гораздо меньше внимания, чем мне, хотя должна была уделять, и, надеюсь, будет уделять сейчас. Это огромная честь”, — сказала Колман, что стала командором Ордена Британской империи, информационному агентству Press Association.

Среди награжденных в этом году оказались также руководители британской службы контрарзведки MI-5 Эндрю Паркер и службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер. Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-команды Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и “руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

“За заслуги в области обеспечения национальной безопасности” Янгер был проведен в кавалеры Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, который традиционно вручается британским дипломатам.

Среди других лауреатов — британские общественный деятели, актеры театра, кино и телевидения, сотрудники полиции, врачи и ученые.

Орден Британской империи был основан в 1917 году королем Георгом V — дедом нынешней королевы Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды. Низкой из них считается звания кавалера Ордена Британской империи, далее следуют офицеры данного ордена, потом — командоры, и, наконец, рыцари-командор и рыцари Большого Креста. Две последние категории автоматически присваивают их владельцам рыцарские титулы “сэр” (у мужчин) и “дама” (у женщин).

Как сообщал УНН, ежегодно в декабре, накануне празднования Нового года объявляется традиционный список награжденных за особые заслуги перед Великобританией от имени королевы Елизаветы II. В него вошли голливудский режиссер Кристофер Нолан, капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн, ударник группы Pink Floyd Ник Мейсон и другие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы