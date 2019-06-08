Актриса Олівія Колман і глава MI-5 увійшли в число нагороджених орденами Британської імперії

“Я дуже схвильована і рада цій нагороді, а також задоволена тим, що виявилася в компанії всіх цих приголомшливих людей, більшості з яких преса приділяла набагато менше уваги, ніж мені, хоча повинна була приділяти, і, сподіваюся, буде приділяти тепер. Це величезна честь”, — сказала Колман, що стала командором Ордена Британської імперії, інформаційному агентству Press Association.

Серед нагороджених в цьому році виявилися також керівники британської служби контрарзведкі MI-5 Ендрю Паркер і служби зовнішньої розвідки MI-6 Алекс Янгер. Паркер був відзначений нагородою і став лицарем-команди Ордена Британської імперії за свою 35-річну службу в MI-5 і “керівництво успішною роботою щодо запобігання 27 терактів”.

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“За заслуги в галузі забезпечення національної безпеки” Янгер був проведений в кавалери Ордена Св. Михайла і св. Георгія, який традиційно вручається британським дипломатам.

Серед інших лауреатів — британські громадський діячі, актори театру, кіно і телебачення, співробітники поліції, лікарі та вчені.

Орден Британської імперії був заснований в 1917 році королем Георгом V — дідом нинішньої королеви Єлизавети II. Всього існує п’ять категорій цієї нагороди. Найнижчої з них вважається звання кавалера Ордена Британської імперії, далі йдуть офіцери даного ордена, потім — командори, і, нарешті, лицарі-командор і лицарі Великого Хреста. Дві останні категорії автоматично присвоюють їх власникам лицарські титули “сер” (у чоловіків) і “дама” (у жінок).

Як повідомляв УНН, щорічно у грудні, напередодні святкування Нового року оголошується традиційний список нагороджених за особливі заслуги перед Великобританією від імені королеви Єлизавети II. До нього увійшли голлівудський режисер Крістофер Нолан, капітан збірної Англії по футболу Гарі Кейн, ударник групи Pink Floyd Нік Мейсон та інші.