Если давать более детальную оценку Сумскому направлению, то, к счастью, активность вражеской ДРГ за последнее время несколько снизилась, заявил в четверг спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"В первую очередь, если говорить о Сумской области, то можно охарактеризовать ситуацию, как ежедневные обстрелы, которые россия не прекращает осуществлять по территории Украины в пределах этой области. Конечно, обстрелы есть и по Черниговщине, и по Харьковщине, но если давать более детальную оценку Сумскому направлению, то, к счастью, активность вражеской ДРГ за последнее время несколько снизилась.

В то же время многие населенные пункты находятся на линии границы и пребывание украинских сил там осложняется действиями врага, поэтому наши позиции могут находится на определенной удаленности от границы. Где-то это может быть несколько сотен метров, где-то это может быть несколько километров, чтобы наши воины имели условия, чтобы защищать это направление и давать отпор врагу. Но все попытки на таких направлениях захода ДРГ находятся под полным контролем украинских защитников, которые сразу выбивают врага", - сказал Демченко.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал об усилении контроля в приграничных районах Харьковской области для противодействия российским диверсионно-разведывательным группам.