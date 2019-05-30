Активистки Femen провели акцию протеста против "феминицида" возле Лувра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Около 60 активисток движения Femen устроили акцию протеста возле дворца Пале-Рояль напротив Лувра. Об этом сами активистки сообщили в своем Instagram, передаёт УНН.
"Мы бьем тревогу за всех женщин, ставших жертвами патриархального терроризма. Мы требуем справедливости для жертв феминицида!", - говорится в Instagram движения.
Так, заявленная цель женщин - отдать дань уважения примерно 60 женщинам, по их словам, убитым с начала года во Франции, а также осудить "безразличие правительства".
У себя на груди активистки Femen черным цветом написали имена примерно 60 женщин, убитых во Франции с 1 января.
Как сообщал УНН, полуобнаженная активистка Femen пыталась помешать движению кортежа Трампа.