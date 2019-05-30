Активістки Femen провели акцію протесту проти "фемініціду" біля Лувра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Близько 60 активісток руху Femen влаштували акцію протесту біля палацу Пале-Рояль навпроти Лувра. Про це самі активістки повідомили в своєму Instagram, передає УНН.
"Ми б'ємо на сполох за всіх жінок, що стали жертвами патріархального тероризму. Ми вимагаємо справедливості для жертв фемініціда!", - йдеться в Instagram руху.
Так, заявлена мета жінок - віддати данину поваги приблизно 60 жінкам, за їхніми словами, убитим з початку року у Франції, а також засудити "байдужість уряду".
У себе на грудях активістки Femen чорним кольором написали імена приблизно 60 жінок, убитих у Франції з 1 січня.
Як повідомляв УНН, напівоголена активістка Femen намагалася перешкодити руху кортежу Трампа.