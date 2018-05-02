Активисты зажгли файеры во время "Марша украинского порядка" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время сегодняшнего "Марша украинского порядка" в центре Одессы, организованного в честь годовщины трагедии 2 мая, активисты зажгли файеры, сообщает УНН.
Так, на марш собрались представители правых сил. По завершению марша его участники зажгли файеры, после чего возложили цветы к мемориальной доске памяти тех, кто погиб на Греческой площади 2 мая 2014 года.
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Напомним, несколько сотен представителей правых сил собрались у памятника Тараса Шевченко в Одессе и двинулись "Маршем украинского порядка" в центре города. По плану, начальная точка маршрута активистов - парк Шевченко, а конечная - Соборная площадь в центре города. Марш устроили с целью отметить день, когда "остановили русскую весну и отстояли Одессу".