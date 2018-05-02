Активісти запалили фаєри під час "Маршу українського порядку" в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час сьогоднішнього "Маршу українського порядку" в центрі Одеси, організованого на честь роковин трагедії 2 травня, активісти запалили фаєри, повідомляє УНН.
Так, на марш зібралися представників правих сил. По завершенню маршу його учасники запалили фаєри, після чого поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті тих, хто загинув на Грецькій площі 2 травня 2014 року.
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Нагадаємо, декілька сотень представників правих сил зібралися біля пам’ятника Тараса Шевченка в Одесі та рушили "Маршем українського порядку" у центрі міста. За планом, початкова точка маршруту активістів — парк Шевченка, а кінцева — Соборна площа у центрі міста. Марш влаштували з метою відзначити день, коли "зупинили російську весну та відстояли Одесу".