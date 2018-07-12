Активисты выбили дверь и ворвались на заседание Киевсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Активисты ворвались на заседание Киевского городского совета. Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Киевсовета Наталья Чайка, передает УНН.
"В сессионный зал ворвались активисты устроили столкновения с депутатами. Сломали рабочее место 4 избранников, выбили двери 2-го этажа. 2 охранника получили телесные повреждения. Сейчас полиция допрашивает свидетелей", - рассказала пресс-секретарь.
Она также отметила, что в пленарном заседании Киевсовета объявлен перерыв и сейчас уже все спокойно.
Как сообщал УНН, на месте раскопок на Почтовой площади в Киеве будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое принял Киевсовет в четверг, 21 июня.