Активисты выбили дверь и ворвались на заседание Киевсовета

"В сессионный зал ворвались активисты устроили столкновения с депутатами. Сломали рабочее место 4 избранников, выбили двери 2-го этажа. 2 охранника получили телесные повреждения. Сейчас полиция допрашивает свидетелей", - рассказала пресс-секретарь.



Она также отметила, что в пленарном заседании Киевсовета объявлен перерыв и сейчас уже все спокойно.



Как сообщал УНН, на месте раскопок на Почтовой площади в Киеве будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое принял Киевсовет в четверг, 21 июня.