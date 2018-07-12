Активісти вибили двері й увірвалися на засідання Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Активісти увірвалися на засідання Київської міської ради. Про це написала на своїй сторінці у Facebook керівник прес-служби Київради Наталія Чайка, передає УНН.
"У сесійну залу увірвалися активісти, влаштували сутички з депутатами. Зламали робоче місце 4 обранців, вибили двері 2-го поверху. 2 охоронці зазнали тілесних ушкоджень. Зараз поліція допитує свідків", - розповіла прес-секретар.
Вона також зазначила, що у пленарному засіданні Київради оголошено перерву і наразі вже все спокійно.
Як повідомляв УНН, на місці розкопок на Поштовій площі у Києві буде створено музей. Саме це передбачає рішення, яке ухвалила Київрада у четвер, 21 червня.