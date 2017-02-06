Активисты в Лондоне требовали ужесточить санкции против РФ

"Тереза ​​Мэй, не предай нас!", - Скандировали участники акции.

Как отмечается, украинцы напомнили британскому лидеру об обязательствах, которые страна взяла за Будапештским меморандумом.

Акция состоялась из-за резкого обострения ситуации на востоке Украины, в частности бои в Авдеевке.

Участники также призвали британское руководство заморозить активы российских компаний и отключить Россию от международной банковской системы SWIFT, пишет издание.

Напомним, 4 февраля акцию против миграционного указа Д.Трампа устроили в Лондоне.