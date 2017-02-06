Активісти в Лондоні вимагали посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Активісти у британській столиці Лондоні біля резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт у неділю вимагали посилити санкції проти Росії та надати військову допомогу Україні, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Тереза Мей, не зрадь нас!", - скандували учасники акції.
Як зазначається, українці нагадали британському лідерові про забов’язання, які країна взяла за Будапештським меморандумом.
Акція відбулась через різке загострення ситуації на сході України, зокрема бої у Авдіївці.
Учасники також закликали британське керівництво заморозити активи російських компаній і відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT, пише видання.
Нагадаємо, 4 лютого акцію проти міграційного указу Д.Трампа влаштували у Лондоні.