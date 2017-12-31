Активисты придут под посольство РФ с файерами и портретами политзаключенных Кремля

Как сообщили организаторы, в ходе мероприятия каждый из участников запишет видеообращение со словами поддержки, поздравлениями, пожеланиями соотечественникам, которые оказались в местах лишения свободы за свои убеждения.

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"После этого мы символически зажжем желтые и синие файеры и дымы, в знак солидарности украинского народа", - говорится в сообщении.

Ранее активисты под посольством РФ требовали поиска пропавших крымчан.