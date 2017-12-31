Активісти прийдуть під посольство РФ із фаєрами та портретами політв’язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні об 11.00 ранку під російським посольством зберуться активісти із портретами ув’язнених Кремлем українців, щоб продемонструвати моральну підтримку та солідарність із “невільниками путінського режиму”, передає УНН із посиланням на організаторів.
Як повідомили організатори, під час заходу кожен з учасників запише відеозвернення зі словами підтримки, привітаннями, побажаннями співвітчизникам, які опинилися в місцях позбавлення волі за свої переконання.
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“Після цього ми символічно запалимо жовті і сині фаєри та дими, на знак солідарності українського народу”, — йдеться у повідомленні.
Раніше активісти під посольством РФ вимагали пошуку зниклих кримчан.