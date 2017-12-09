Активисты поставили под ИВС бочки и зажгли их
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Активисты поставили под ИВС бочки и зажгли их, сообщает корреспондент УНН.
По словам активистов они их принесли чтобы греться.
Напомним, уже более сотни сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались под следственным изолятором на Аскольдовом переулке, где предположительно находится политик.
Как сообщал ранее УНН, в следственный изолятор где находится экс-губернатор Одесской области Саакашвили прошли два адвоката .