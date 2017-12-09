Активисты поставили под ИВС бочки и зажгли их

По словам активистов они их принесли чтобы греться.

Напомним, уже более сотни сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались под следственным изолятором на Аскольдовом переулке, где предположительно находится политик.

Как сообщал ранее УНН, в следственный изолятор где находится экс-губернатор Одесской области Саакашвили прошли два адвоката .