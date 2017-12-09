Активісти поставили під ІТТ бочки та запалили їх
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Активісти поставили під ІТТ бочки та запалили їх, повідомляє кореспондент УНН.
За словами активістів вони їх принесли щоб грітися.
Нагадаємо, вже більше сотні прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі зібралися під слідчим ізолятором на Аскольдовому провулку, де ймовірно перебуває політик.
Як повідомляв раніше УНН, до слідчого ізолятора де перебуває екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі пройшли двоє адвокатів.